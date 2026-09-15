Cisterna di Latina, mercato settimanale: appuntamento il 16 settembre

Mercoledì 16 settembre si terrà il mercato settimanale di Cisterna di Latina, nel parcheggio di via delle Province. Questa volta, l’evento avrà un profilo particolare, coincidendo con la Fiera “Agrilazio Expo”, in programma il 18, 19 e 20 settembre 2026. Di conseguenza, l’offerta sarà ristretta esclusivamente a generi alimentari e ortofrutta.

Le preparazioni per la fiera sono già in fase avanzata e gli organizzatori hanno fatto sapere che, per questo motivo, non ci sarà la solita ampia selezione di prodotti. I visitatori, quindi, troveranno solo ortofrutta e alimenti, senza le altre categorie di merci che normalmente arricchiscono il mercato.

Dalla settimana successiva, il mercato tornerà a svolgersi con la consueta varietà di prodotti, permettendo ai cittadini di scegliere nuovamente tra un ampio assortimento di articoli freschi e locali.