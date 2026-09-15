Sabaudia, auguri del Sindaco e assessore agli studenti

Il Comune di Sabaudia ha reso noto che il Sindaco Alberto Mosca e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Claudia La Portella visiteranno nei prossimi giorni gli studenti di Sabaudia e Borgo Vodice, inclusi gli istituti di Borgo San Donato e Molella.

Durante questi incontri, il Sindaco e l’Assessore porteranno i loro auguri agli studenti, alle famiglie e agli insegnanti, sottolineando l’importanza della comunità scolastica e del valore dell’istruzione. Ci sarà anche un’interazione diretta con gli alunni e il personale delle scuole.

Nel comunicato ufficiale, però, non sono stati specificati dettagli riguardanti la data delle visite, il numero di studenti coinvolti e altre informazioni relative alle scuole che saranno visitate. Queste informazioni potrebbero essere rese disponibili in un secondo momento.

Per restare aggiornati, si invita a seguire i canali ufficiali del Comune di Sabaudia.