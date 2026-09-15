Latina, disinfestazione adulticida: cosa fare il 15 settembre

Domani, 15 settembre, dalle 23 alle 4, il Comune di Latina realizzerà un intervento di disinfestazione adulticida per combattere le zanzare. Questo intervento riguarderà il Settore 2, che si estende indicativamente da Corso Matteotti, Via Diaz, Via Medaglie d’Oro, Via Cesare Augusto, Via Don Carlo Torello e Via Monti Lepini.

Le strade elencate definiscono il perimetro dell’intervento, ma non rappresentano l’elenco esaustivo delle vie che riceveranno il trattamento. Si consiglia ai residenti del Settore 2 di seguire alcune semplici precauzioni durante l’intervento.

In particolare, i cittadini sono invitati a: chiudere porte e finestre, non esporre alimenti e indumenti, tenere gli animali domestici all’interno delle abitazioni e svuotare i sottovasi.

Se le condizioni meteorologiche dovessero prevedere pioggia, l’intervento sarà riprogrammato. Per maggiori dettagli, è possibile consultare il post ufficiale pubblicato dal Comune.