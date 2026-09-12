Sabaudia, assemblea delle città del vino a Nemi

Oggi a Nemi si svolgerà l’assemblea regionale delle città del vino, un’occasione per discutere idee e progetti in vista del 2027. All’evento parteciperanno i sindaci e gli amministratori delle varie città vinicole del Lazio.

Nel corso dell’assemblea, saranno presentate proposte e iniziative per sostenere la viticoltura e promuovere il territorio, con l’intento di offrire un aiuto concreto allo sviluppo delle aziende vinicole.

Il sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca, parteciperà all’incontro per sottolineare l’importanza della collaborazione tra comuni nel rafforzare il settore vinicolo. L’assemblea si caratterizzerà per uno scambio di idee e buone pratiche.

Per maggiori dettagli sui progetti che verranno discussi e sull’evento, si invita a visitare il post ufficiale del Comune di Sabaudia.