Gaeta, modifiche ai trasporti: avvio UDR 11 rinviato

Dopo la recente decisione del TAR, l’avvio dell’Unità di Rete (UdR) 11 per il Sud Pontino, previsto per il 14 settembre, è stato rimandato. La comunicazione è arrivata da Astral Spa, che ha chiarito che non ci sarà una partenza finché non si attende una pronuncia della Camera di Consiglio.

La Regione Lazio ha avvisato i Comuni coinvolti, informando che i servizi di trasporto pubblico locale resteranno in mano agli attuali operatori. Astral Spa ha espresso dispiacere per i possibili disagi causati da questo rinvio, sottolineando che tali problemi non derivano da una scelta propria.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli sui disagi specifici che potrebbero verificarsi per gli utenti a causa di questa situazione. Pertanto, gli utenti del trasporto pubblico del Sud Pontino sono invitati a rimanere aggiornati tramite i canali ufficiali per eventuali sviluppi.