Latina, disinfestazione contro le zanzare: interventi dal 14 al 18 settembre 2026

Il Comune di Latina ha in programma interventi di disinfestazione adulticida per combattere la proliferazione delle zanzare. Queste operazioni si terranno dal 14 al 18 settembre 2026 su tutto il territorio comunale.

Questa iniziativa fa parte di un piano di prevenzione pensato per ridurre la diffusione di insetti infestanti e tutelare la salute pubblica, migliorando così la qualità della vita nei vari quartieri della città.

Ogni giorno, il Comune provvederà a informare i cittadini sulle aree che verranno interessate dagli interventi, in modo da mantenere tutti aggiornati sul programma delle operazioni.

Durante i trattamenti, si consiglia di seguire alcune precauzioni: è meglio chiudere porte e finestre, evitare di lasciare cibi, vestiti e oggetti all’esterno, tenere gli animali domestici all’interno delle abitazioni e svuotare i sottovasi su balconi, terrazzi e giardini.

Se le condizioni meteorologiche non fossero favorevoli, gli interventi potrebbero subire un rinvio. Si suggerisce di seguire i canali ufficiali del Comune per rimanere informati sulle aree colpite dalla disinfestazione.