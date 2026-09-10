Latina, Biblioteca comunale: apertura posticipata il 10 settembre

La Biblioteca comunale di Latina</strong aprirà le sue porte giovedì 10 settembre con un’ora di ritardo, fissando l’orario di apertura per le 11.10.
Questo slittamento è causato dalla partecipazione del personale a un corso di formazione. Si raccomanda agli utenti di considerare questa modifica quando pianificano la loro visita.
Al momento non ci sono informazioni riguardo a una chiusura regolare della biblioteca o su altri servizi che potrebbero essere disponibili durante l’orario posticipato. Gli utenti sono invitati a controllare il post ufficiale del Comune per eventuali aggiornamenti.
Per ulteriori dettagli, è consigliabile contattare direttamente la Biblioteca comunale o seguire i canali ufficiali del Comune di Latina.