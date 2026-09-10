Gaeta, trasporti gratuiti per over 70: estensione Metrebus Plus

La Regione Lazio ha annunciato una nuova opportunità per i residenti con più di 70 anni: la gratuità dei trasporti regionali è ora estesa al sistema tariffario Metrebus Plus. Questo provvedimento, come si legge in un comunicato ufficiale, riguarda tutti i cittadini che hanno compiuto 70 anni.

Con l’introduzione della rete Metrebus Plus, gli over 70 potranno continuare a viaggiare liberamente sui mezzi pubblici. La misura garantirà le stesse condizioni vantaggiose in tutto il Lazio, in linea con quanto stabilito dalla legge regionale (L.R. 30/1998).

Per le persone oltre i settant’anni sono previsti due principali vantaggi: la gratuità sui trasporti regionali e delle agevolazioni specifiche per i mezzi pubblici locali e le metropolitane all’interno del Comune di residenza, in base alla propria situazione economica.

Tutte le compagnie di trasporto sono state invitate a garantire un servizio accessibile per le persone aventi diritto. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sulla data di inizio dell’agevolazione né ulteriori informazioni sul nuovo sistema Metrebus Plus.

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