Sabaudia, modifiche al servizio di trasporto pubblico: cosa cambia lunedì 14 settembre 2026

Da lunedì 14 settembre 2026, Sabaudia attiverà un nuovo servizio di trasporto pubblico locale. Come annunciato dal Comune, questo servizio rientra nell’Unità di Rete (UDR) n. 11, che include anche altri 16 comuni del Sud Pontino.

Il nuovo sistema è stato ideato per migliorare il coordinamento del servizio e rendere più semplici gli spostamenti sul territorio. Tuttavia, al momento non sono state fornite informazioni dettagliate sulle modalità di utilizzo, i costi o la gestione del servizio.

I cittadini possono trovare ulteriori chiarimenti visitando il portale Astral, dove sono disponibili notizie, mappe e orari aggiornati.