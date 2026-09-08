Priverno, Festa dello Sport: appuntamento 27 settembre 2026

Il 27 settembre 2026, dalle ore 10:00 alle 19:00, il Parco di San Martino a Priverno sarà il palcoscenico della Festa dello Sport. Questa manifestazione, organizzata dal Comune di Priverno in concomitanza con la Settimana Europea dello Sport, coinvolgerà numerose realtà sportive del territorio.

Arrivata alla sua sesta edizione, la festa trasformerà il parco in un grande stadio all’aperto. Durante la giornata, i visitatori potranno assistere a dimostrazioni, esibizioni e partecipare a prove aperte, con attività pensate per intrattenere sia gli adulti che i bambini.

Il programma prevede un’ampia gamma di discipline sportive, dalle arti marziali come karate e taekwondo, agli sport di squadra come calcio e pallavolo, fino al ciclismo, nuoto, danza e yoga. Non mancheranno nemmeno attività ludico-ricreative e giochi da tavolo, il tutto arricchito dalla presenza del Complesso bandistico Città di Priverno e del gruppo degli Sbandieratori Aquile della Camilla.

Per garantire il benessere dei partecipanti, sarà presente un’area food dedicata al ristoro. La Giornata dello Sport si prospetta dunque come un’ottima occasione per incoraggiare uno stile di vita attivo e consolidare i legami all’interno della comunità attraverso lo sport.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile visitare il post ufficiale del Comune di Priverno su Facebook.