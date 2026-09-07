Cisterna di Latina, ‘Sport is Life’: appuntamento dal 12 al 27 settembre

Dal 12 al 27 settembre 2026, Cisterna di Latina ospiterà Sport is Life, una manifestazione che porterà vita e energia in piazze e impianti sportivi della città.

Questa iniziativa si propone di far conoscere e promuovere le attività sportive, coinvolgendo numerose associazioni e società attive nel territorio. Le principali sedi degli eventi saranno piazza XIX Marzo, piazza Amedeo di Savoia e i campetti della scuola Plinio il Vecchio.

Durante l’evento, le associazioni sportive proporranno dimostrazioni pratiche e momenti informativi. Tra i partecipanti si annoverano ASD Arcieri delle Torri (tiro con l’arco), ASD Bufali Latina American Football Team, APS ASD Happy Dance Academy ETS (scuola di ballo), ASD Ginnastica Astrea (ginnastica ritmica) e molte altre realtà locali.

Le attività programmate offriranno la possibilità di cimentarsi in discipline come tiro con l’arco storico, football americano, danza sportiva, ginnastica ritmica, atletica leggera, pallavolo e calcio. L’intento è quello di valorizzare le associazioni locali e far conoscere le molteplici discipline sportive disponibili.

Il sindaco Valentino Mantini e l’assessora allo Sport Gaetana Capasso hanno sottolineato come questa manifestazione offra un’importante opportunità per le associazioni di presentarsi e rappresenti un modo per favorire l’inclusione sociale e stimolare una partecipazione attiva nella vita di Cisterna.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti, si consiglia di visitare i canali ufficiali del Comune di Cisterna.