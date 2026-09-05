Latina, nuova fototrappola: in vigore dal 7 settembre

Dal lunedì 7 settembre, una nuova fototrappola sarà attiva nell’area delle autolinee di Latina. Questa iniziativa è stata avviata dal Comune per contrastare l’abbandono e i conferimenti irregolari di rifiuti.

La fototrappola fa parte di un impegno più ampio per tutelare l’ambiente, in una zona che spesso è colpita da tali comportamenti. Anche se non sono stati forniti dettagli riguardo a sanzioni o altre azioni, l’obiettivo è quello di dissuadere atti illeciti e mantenere il decoro urbano.

Attualmente non ci sono informazioni specifiche su quali cittadini potrebbero essere interessati o su come verrà implementata questa iniziativa.

Per aggiornamenti e ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Latina oppure seguire i suoi canali di comunicazione.