Gaeta, presentazione libro: appuntamento il 5 settembre 2026

Il 5 settembre 2026, a partire dalle ore 18:00, la Pinacoteca Comunale di Gaeta ospiterà la presentazione del libro ‘Ha fatto anche cose buone’. Questo incontro offre un’opportunità unica per gli appassionati di lettura di esplorare i temi dell’opera e di avere un dialogo diretto con autori e relatori, la cui presenza è prevista, anche se al momento non ci sono dettagli sui nomi specifici.

Non sono stati forniti dettagli riguardo a eventuali costi di ingresso o alla necessità di prenotare. Si consiglia di arrivare con un po’ di anticipo per assicurarsi un buon posto e vivere appieno l’esperienza di questo evento.

La presentazione è curata dalla Pinacoteca Comunale di Gaeta, ma al momento non ci sono ulteriori informazioni sui contatti o sui canali ufficiali dell’ente. Questo crea un certo alone di mistero sulle modalità di partecipazione.

Per rimanere aggiornati e ricevere nuove informazioni, è utile controllare la pagina Facebook di CittadiGaeta, dove potrebbero essere condivisi aggiornamenti sul programma e sugli ospiti che interverranno.