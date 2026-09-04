Latina, auguri a Erasmo Cifra per i 100 anni

Erasmo Cifra ha raggiunto il traguardo dei 100 anni. In questa occasione, l’assessore Maurizio Galardo ha voluto inviare gli auguri a nome dell’amministrazione comunale di Latina, riconoscendo il valore di questo importante momento.

Il post ufficiale del Comune non fornisce dettagli specifici sulla data e sul luogo della celebrazione, ma mette in evidenza l’importanza di onorare figure storiche come Erasmo Cifra, che hanno lasciato un segno significativo nella comunità nel corso degli anni.

Attualmente, non si hanno notizie riguardo a eventi specifici o modalità di partecipazione ai festeggiamenti per questo centenario tanto atteso. Tuttavia, è evidente quanto sia importante per la comunità fermarsi a riflettere su traguardi come questo.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Latina, dove si possono trovare ulteriori dettagli riguardo a questa celebrazione.