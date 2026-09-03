Latina, riapertura della Farmacia Comunale: orari e turni

La Farmacia Comunale di Latina riaprirà al pubblico da lunedì 7 settembre, dopo la pausa estiva. I cittadini potranno tornare a usufruire dei servizi offerti a partire da questa data.

Gli orari di apertura saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì, la farmacia sarà disponibile dalle 8:30 alle 20:00, senza interruzioni, mentre il sabato l’orario sarà dalle 8:30 alle 13:00.

Inoltre, la Farmacia Comunale offrirà un servizio di turno sia diurno che notturno nelle seguenti date: giovedì 10 settembre e martedì 29 settembre, per garantire un supporto continuo alla comunità.

Per ulteriori dettagli e informazioni, si raccomanda di consultare il post ufficiale del Comune oppure di contattare direttamente la Farmacia Comunale per eventuali chiarimenti.