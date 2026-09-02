Latina, azioni per ridurre le isole di calore: più verde e meno asfalto

L’Amministrazione comunale di Latina ha avviato una serie di interventi mirati a combattere le isole di calore e a gestire meglio le acque piovane. Tra le misure adottate, si prevede la rimozione dell’asfalto e l’aumento della vegetazione nel territorio.

Tra le azioni principali, sono stati restituiti 31.214 mq di suolo alla permeabilità. Sono stati eliminati o sostituiti più di 3 ettari di pavimentazioni con superfici drenanti. Inoltre, sono stati piantati 2.150 nuovi alberi e arbusti, tra cui aceri, platani e querce.

Un’attenzione particolare è stata dedicata al Parco Falcone e Borsellino, dove sono state effettuate 250 nuove piantumazioni e rimossi 8.400 mq di asfalto. Per migliorare la gestione delle acque, sono state create superfici permeabili e vasche per raccogliere l’acqua piovana in viale Neghelli e piazzale dei Mercanti, rendendo più facile l’irrigazione delle aree verdi.

In aggiunta, sono previsti altri 98 alberi da piantumare tra novembre e dicembre in diverse località, come Borgo Podgora, Borgo Piave, Borgo Sabotino, via Gramsci e via Zeppieri.

Questi interventi sono finanziati con circa 20 milioni di euro di fondi europei, destinati a promuovere la sostenibilità e la resilienza urbana a Latina. Il Vicesindaco Massimiliano Carnevale ha sottolineato l’importanza di rispondere alle polemiche con azioni concrete per migliorare la qualità della vita dei cittadini.