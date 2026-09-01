Sabaudia, Agricoltura in Festa: appuntamento 5 e 6 settembre a Borgo Vodice

Sabaudia si prepara ad accogliere la terza edizione di Agricoltura in Festa, un evento che si terrà in Piazza dei Caduti a Borgo Vodice il 5 e 6 settembre 2026.

Questa manifestazione, promossa dall’Assessorato all’Agricoltura del Comune di Sabaudia in collaborazione con la Parrocchia ‘Cristo Re’ e l’ASD Sabaudia 2010, offrirà ai visitatori l’opportunità di immergersi nel mondo dell’agricoltura. Saranno allestite esposizioni di mezzi e attrezzature, insieme a una selezione di prodotti tipici legati all’agricoltura, al florovivaismo e alla viticoltura. Inoltre, non mancheranno spazi dedicati al cibo e momenti di intrattenimento, con spettacoli serali che contribuiranno a creare un’atmosfera vivace e festosa.

L’evento mira a mettere in luce le produzioni locali e il lavoro delle aziende della zona, favorendo così occasioni di incontro e scambio tra cittadini e visitatori.

Per chi cerca informazioni pratiche, è consigliabile seguire il post ufficiale del Comune di Sabaudia, dove verranno forniti aggiornamenti su orari e modalità di accesso.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune o i canali social dedicati all’evento, dove verranno condivise notizie e informazioni utili.