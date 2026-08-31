Sabaudia, spettacolo piromusicale: appuntamento sul lungomare

Sabato 1 luglio 2023, Sabaudia festeggerà l’inizio dell’estate con un spettacolo piromusicale tradizionale che si svolgerà sul lungomare Estata. Questo evento, che ha riscosso grande successo nelle edizioni precedenti, arricchisce ulteriormente la stagione estiva della città.

Il spettacolo piromusicale è diventato un appuntamento molto atteso per i cittadini e i turisti, con l’intento di coinvolgere tutti. Per il momento, però, non sono stati forniti dettagli specifici riguardo l’orario e i nomi degli organizzatori.

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