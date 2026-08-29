Cisterna di Latina, CIE: modalità di rilascio e scadenze

Il Comune di Cisterna di Latina ha reso disponibili informazioni importanti sul rilascio della carta d’identità elettronica (CIE). Grazie alle aperture straordinarie degli uffici comunali, i cittadini possono ora fare richiesta per questo documento digitale, come indicato nel comunicato ufficiale del Comune.

Con la recente proroga del Ministero dell’Interno, la carta d’identità cartacea non è più valida per viaggi all’estero. Tuttavia, fino al 31 gennaio 2027, essa può ancora essere utilizzata come documento di riconoscimento per rapporti con la Pubblica Amministrazione, per le prestazioni sanitarie e per operazioni presso banche e uffici postali. È previsto il rilascio di un documento cartaceo provvisorio, ma solo in casi di estrema urgenza, fino al 31 dicembre 2027.

Per le persone over 70, dal 30 luglio scorso, la CIE è valida a tempo indeterminato come documento di riconoscimento. L’accesso allo sportello CIE presso il Palazzo dei Servizi avviene nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00 con ingresso libero e ticket, mentre martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e 15:00 alle 17:00 è necessaria la prenotazione tramite Agenda CIE.

Per agevolare i cittadini con le prenotazioni online, è attivo uno sportello di facilitazione presso il Palazzo dei Servizi. Le aperture straordinarie dello Sportello CIE, attive dal 27 aprile fino al 14 agosto 2026, sono dedicate ai residenti e hanno lo scopo di facilitare il passaggio dalla carta d’identità cartacea a quella elettronica.

Fino ad oggi, sono state rilasciate 2014 CIE attraverso questo nuovo sistema, che si aggiungono alle 4700 CIE già emesse tra gennaio e luglio 2026. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si consiglia di consultare il comunicato ufficiale del Comune.