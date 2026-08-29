Sabaudia, Festival di Danza: appuntamento in arrivo

Il Festival di Danza si sta affermando come un appuntamento imperdibile per la comunità di Sabaudia. Questo festival, curato da Piero Zinna, è dedicato ai giovani talenti che provengono da diverse regioni italiane.

Nei quattro giorni di stage, Sabaudia si prepara ad accogliere numerosi giovani danzatori. Tra i maestri che parteciperanno ci sono nomi di spicco come Rossella Bresciani e Alessandra Celentano, garantendo così un’esperienza formativa di elevata qualità.

Per i giovani artisti, il festival offre un’eccellente occasione per esibirsi e migliorare le proprie competenze. È un evento che celebra la danza come forma d’arte, fornendo un palcoscenico di prestigio a chi desidera mettersi in mostra.

Per rimanere aggiornati su luogo e data dell’evento, è consigliabile seguire i comunicati ufficiali del Comune di Sabaudia, dove saranno fornite tutte le informazioni necessarie.