Latina, mensa scolastica: aggiornate le date 2026/2027

Latina ha aggiornato le date del servizio mensa scolastica per l’anno 2026/2027. Il Comune ha reso note le tempistiche specifiche per la scuola primaria e la scuola dell’infanzia.

Per la scuola primaria, il servizio mensa inizierà il 21 settembre 2026 e terminerà l’8 giugno 2027. Nella scuola dell’infanzia, il servizio sarà operativo dal 28 settembre 2026 fino al 18 giugno 2027.

È importante notare che gli Istituti Comprensivi possono scegliere di adottare un calendario diverso per il servizio mensa, a seconda delle loro necessità organizzative, e dovranno comunicare eventuali variazioni all’Amministrazione locale.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare l’atto ufficiale disponibile al seguente link: Mensa scolastica Comune di Latina.

Si raccomanda a famiglie e studenti di seguire eventuali aggiornamenti tramite le fonti ufficiali o contattando la segreteria delle scuole.