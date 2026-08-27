Priverno, La Caduta di Troia: appuntamento il 29 agosto 2026

Il 29 agosto 2026, alle ore 06:15, il Parco Archeologico Privernum ospiterà un evento teatrale dal titolo La Caduta di Troia. Questo spettacolo è portato in scena da Titta Ceccano di Matutateatro.

Il monologo trae ispirazione dal Libro II dell’Eneide e narra le avventure di Enea e della regina Didone, includendo anche il celebre cavallo di Troia e la caduta della città. Si preannuncia un viaggio emozionante, tra versi poetici e suggestive immagini, che offrirà al pubblico un’esperienza indimenticabile, mentre l’alba illumina l’antica Privernum.

La partecipazione è gratuita, ma è consigliato prenotare in anticipo. Per ulteriori informazioni e per effettuare la prenotazione, si possono contattare i numeri 349 1814504 e 329 8424810, oppure inviare un’email a prenotazioni@exotique.it.

Questo evento è reso possibile grazie alla sinergia con DMO dai Monti Lepini al Mare My Best Lazio, un ente che promuove e sostiene il patrimonio culturale della nostra regione.

Per rimanere aggiornati sulle novità riguardanti l’evento o per ulteriori dettagli, si consiglia di visitare il post ufficiale pubblicato dal Comune di Priverno.