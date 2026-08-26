Cisterna di Latina, attivato numero per cure non urgenti

Il numero 116117 è stato attivato come Numero Unico Europeo per le cure non urgenti nella Regione Lazio. Questo servizio è a disposizione di tutti, sia residenti che turisti che si trovano sul territorio laziale.

Il numero 116117 offre assistenza sanitaria gratuita in diverse lingue ed è attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette. Gli utenti possono contattarlo per ricevere consigli e supporto in situazioni che non richiedono un intervento immediato da parte dei servizi di emergenza.

Per maggiori dettagli, è possibile visitare il post ufficiale del Comune o contattare il proprio medico di base per ricevere indicazioni personalizzate e specifiche.