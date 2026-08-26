Sabaudia, Festa patronale in onore di Cristo Re a Borgo Vodice

Il Borgo Vodice si prepara a festeggiare la Festa patronale in onore di Cristo Re, un evento che celebra la tradizione e il senso di comunità. Questa manifestazione rappresenta un momento importante per tutti gli abitanti del borgo, che si riuniranno per onorare la propria storia e cultura.

Le celebrazioni si articoleranno in due giorni ricchi di iniziative. Si inizierà con la messa che si terrà il sabato 29 agosto 2026 alle ore 19:00, a cui seguirà la tradizionale processione che attraverserà le vie del borgo, coinvolgendo tutti i partecipanti in un’atmosfera di festa e devozione. La domenica 30 agosto, l’appuntamento è in piazza dei Caduti alle 20:30 per la serata finale dei festeggiamenti, organizzata dal Comitato parrocchiale, dove ci saranno momenti di musica e convivialità per tutti.

Per chi desidera avere ulteriori informazioni, è possibile visitare il post ufficiale del Comune di Sabaudia, dove si possono trovare tutti i dettagli relativi all’evento e alle varie attività previste durante le celebrazioni. Non mancate a questo importante momento di aggregazione e festa per la comunità!