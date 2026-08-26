Latina, refezione scolastica: avvio anticipato al 21 settembre

L’amministrazione comunale di Latina ha annunciato che il servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie inizierà prima del previsto. Le scuole primarie daranno il via al servizio il 21 settembre, mentre le scuole dell’infanzia cominceranno il 28 settembre, come indicato nel post ufficiale.

L’assessore all’Istruzione Federica Censi ha avuto modo di incontrare i rappresentanti dei genitori per chiarire questa modifica. Le novità sono state comunicate anche a tutte le dirigenze scolastiche, che potranno organizzare il servizio di refezione secondo le proprie necessità e la loro autonomia.

È importante che le famiglie prendano nota di queste nuove date per l’inizio del servizio. I genitori sono invitati a rimanere informati tramite i canali ufficiali dell’amministrazione comunale e delle rispettive scuole.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il post ufficiale sul sito del Comune di Latina.