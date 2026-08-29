Gaeta, Santa Messa per Sant’Agostino: oggi alla Piana

Oggi, 28 agosto, la comunità di Gaeta si riunisce per onorare Sant’Agostino con due momenti di preghiera significativi. Il primo si svolgerà alle 18:30 presso la parrocchia locale, mentre il secondo è programmato per le 19:30 al Miramare, immerso nella suggestiva Piana di Sant’Agostino.
Le celebrazioni termineranno in serata con una Santa Messa che presenterà l’immagine della Madonna Odigitria. Questo giorno riveste un’importanza particolare per la comunità, che dedica l’intera Piana a Sant’Agostino, riconoscendo il suo profondo valore spirituale.
Un momento speciale sarà dedicato ai giovani durante la celebrazione, evidenziando così il loro ruolo attivo nella vita della comunità e l’importanza della loro presenza.
Per maggiori dettagli sull’evento, è possibile visitare i canali ufficiali della Parrocchia – Santuario diocesano San Nilo Abate Gaeta.