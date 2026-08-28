Latina, mensa scolastica: date aggiornate per il 2026/2027

Il Comune di Latina ha reso note le date aggiornate per il servizio mensa per l’anno scolastico 2026/2027, come comunicato ufficialmente.
Per la scuola primaria, il servizio mensa sarà attivo dal 21 settembre 2026 fino all’8 giugno 2027. Invece, per la scuola dell’infanzia, il servizio sarà disponibile dal 28 settembre 2026 al 18 giugno 2027.
Gli Istituti Comprensivi possono adottare un calendario diverso per il servizio mensa, a seconda delle loro esigenze organizzative, e sono tenuti a informare l’Amministrazione di eventuali variazioni.
Per ulteriori dettagli, è possibile consultare l’atto ufficiale disponibile a questo link.
Per qualsiasi chiarimento, si consiglia di contattare la segreteria delle scuole interessate o l’amministrazione comunale.