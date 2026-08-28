Gaeta, esequie di Pierluca Pascali: lutto cittadino proclamato

Domani mattina, venerdì 28 agosto, alle 11.00, si terranno le esequie di Pierluca Pascali, un giovane di soli 19 anni, presso la chiesa di San Paolo Apostolo, che si trova in Piazza Trieste a Gaeta.

Pierluca è uno dei due ragazzi che hanno perso la vita in un tragico incidente stradale sul lungomare Caboto, avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 agosto. L’altro giovane coinvolto, Eugenio Vellotti, di 20 anni, attende ancora di conoscere la data delle sue esequie, poiché l’esame autoptico è fissato per domani.

Per onorare la memoria di Pierluca, il Sindaco Cristian Leccese ha proclamato un lutto cittadino. Pertanto, le bandiere che sventolano sul Palazzo Comunale saranno messe a mezz’asta, in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia.

In aggiunta, esercenti e cittadini sono incoraggiati a manifestare il proprio cordoglio attraverso gesti personali, come comunicato nel messaggio ufficiale del Comune. Questo atto collettivo mira a ricordare la giovane vita di Pierluca e a condividere il dolore che ha colpito l’intera comunità.