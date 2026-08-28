Sabaudia, eventi musicali: tre giorni di divertimento in piazza

Sabaudia

La città delle dune si prepara a dare il benvenuto all’autunno con tre giorni ricchi di musica, spettacoli e tanto divertimento. Gli eventi si terranno in Piazza del Comune, anche se le date precise non sono ancora state comunicate.

Il programma prevede concerti, incluso uno di Gospel, e una serie di spettacoli progettati per intrattenere e coinvolgere tutti i presenti. Tuttavia, i dettagli specifici riguardanti il programma non sono ancora disponibili.

Per quanto riguarda i costi e le modalità di partecipazione, al momento non sono state fornite informazioni. È quindi consigliabile seguire i canali ufficiali del Comune per rimanere aggiornati su eventuali novità.

Questo evento, organizzato dal Comune di Sabaudia, punta a creare occasioni di socializzazione e svago per tutti i cittadini. Rimanere informati attraverso i canali ufficiali sarà utile per ottenere notizie più dettagliate e tempestive.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si invita a visitare il post ufficiale sulla pagina Facebook del Comune di Sabaudia, dove saranno pubblicate tutte le novità relative agli eventi in programma.