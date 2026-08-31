Cisterna di Latina, isola ecologica mobile: cosa cambia il 5 settembre

Il servizio di isola ecologica mobile di Cisterna Ambiente tornerà attivo il 5 settembre presso l’area mercato di viale delle Province. Questa iniziativa consente ai cittadini di conferire rifiuti ingombranti e altre tipologie di rifiuti che non possono essere raccolti con il servizio porta a porta.

Tra i materiali che si possono portare ci sono gli ingombranti, le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), gli sfalci, gli oli esausti e gli abiti usati. Il servizio sarà disponibile dalle ore 8 alle ore 12 e non prevede alcun costo per i cittadini.

Le giornate dedicate alla raccolta sono state organizzate per garantire una copertura adeguata su tutto il territorio comunale. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza di gestire i rifiuti in modo corretto. Inoltre, l’isola ecologica mobile si fermerà anche il 28 settembre a Borgo Flora, in piazzale dei Bonificatori, sempre negli stessi orari.

Per ulteriori dettagli sulle modalità di conferimento e sui calendari relativi alla raccolta, i cittadini possono consultare il sito di Cisterna Ambiente all’indirizzo www.cisternambiente.com.