Latina, azioni per ridurre le isole di calore e aumentare il verde

Il Comune di Latina ha avviato una serie di iniziative per migliorare la permeabilità del suolo e affrontare il problema delle isole di calore. Gli interventi sono stati illustrati dall’Assessore ai Lavori Pubblici e Verde Pubblico, Massimiliano Carnevale, che ha evidenziato come queste azioni siano fondamentali per rispondere alle sfide legate al surriscaldamento urbano.

Tra le misure principali, sono stati restituiti 31.214 mq di suolo alla permeabilità. Questo è stato possibile grazie alla rimozione o sostituzione di oltre 3 ettari di pavimentazioni, ora sostituite con superfici drenanti. Inoltre, sono stati piantumati 2.150 nuovi alberi e arbusti, tra cui aceri, platani, lecci, querce, pioppi e salici, distribuiti su tutto il territorio comunale.

Un intervento significativo si è svolto al Parco Falcone e Borsellino, dove sono state effettuate 250 nuove piantumazioni e rimossi 8.400 mq di asfalto. Per gestire meglio le acque piovane, sono state realizzate superfici permeabili e vasche di raccolta dell’acqua in viale Neghelli e piazzale dei Mercanti, destinate all’irrigazione delle aree verdi.

In arrivo ci sono altri 98 alberi, che saranno piantumati tra novembre e dicembre nelle località di Borgo Podgora, Borgo Piave, Borgo Sabotino, via Gramsci e via Zeppieri.

Queste azioni beneficiano di circa 20 milioni di euro di finanziamenti europei, destinati a progetti strategici per la sostenibilità e la resilienza urbana. L’Amministrazione comunale intende rispondere alle critiche con interventi concreti, puntando a ridurre l’asfalto e ad aumentare la vegetazione per migliorare la qualità della vita nella città.