Gaeta, avvicendamento alla Guardia di Finanza: nuovo comandante

GAETA – Oggi pomeriggio, il Palazzo Comunale di Gaeta ha accolto una visita istituzionale per il cambio al comando della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza. Il Capitano Emanuele Denisi, proveniente dalla Stazione Navale di Palermo, subentra al Maggiore Gabriele Cusato, che è stato trasferito a un nuovo incarico presso la Stazione Navale di Napoli.

Il Sindaco Cristian Leccese ha colto l’occasione per ringraziare il Maggiore Cusato per il suo impegno e le sue competenze. Ha messo in evidenza come il suo operato abbia contribuito a rafforzare la presenza della Guardia di Finanza nel Golfo di Gaeta. Inoltre, ha augurato al Capitano Denisi un buon lavoro, auspicando che la sua esperienza possa portare benefici al territorio.

Questo avvicendamento è parte di una consueta rotazione all’interno del Corpo, volta a garantire continuità e stimolo nelle attività di tutela della legalità economico-finanziaria a favore della comunità locale.