Sabaudia, Casa della Comunità: inaugurazione il 7 settembre 2026

Il Comune di Sabaudia comunica che il 7 settembre 2026, alle ore 13:20, si svolgerà l’inaugurazione della nuova Casa della Comunità. L’evento avrà luogo in via Conte Verde e sarà arricchito dalla presenza del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

La Casa della Comunità è una nuova struttura dedicata alla salute, parte integrante della rete dell’ASL Latina. Questo modello di assistenza sanitaria innovativo si propone di essere un punto di riferimento per facilitare l’accesso ai servizi, oltre a promuovere salute e prevenzione tra i cittadini.

Il progetto è pensato per rispondere alle esigenze della comunità locale, offrendo servizi sanitari più accessibili e specifici. Si configura come un luogo chiave per chi ha bisogno di assistenza sanitaria.

Per ulteriori informazioni sull’inaugurazione e sui servizi che la Casa della Comunità offrirà, si invita a consultare il post ufficiale del Comune o a contattare direttamente gli uffici comunali.