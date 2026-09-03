Sabaudia, provvedimento: interventi contro i cinghiali

Il Comune di Sabaudia ha annunciato un nuovo provvedimento per gestire la fauna selvatica, concentrandosi soprattutto sul controllo e la cattura dei cinghiali nelle aree urbane. Questo intervento è stato autorizzato dall’Ente Parco Nazionale del Circeo, che coordinerà le attività insieme al Parco Regionale dei Monti Aurunci.

Il piano prevede che il personale tecnico dei parchi esegua operazioni urgenti di controllo e cattura dei cinghiali. Queste azioni sono fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare il territorio.

Al momento non sono stati forniti dettagli specifici sulla data e ora degli interventi, né sul luogo preciso in cui si svolgeranno. È importante evidenziare che il controllo avverrà nelle zone urbane di Sabaudia, ma senza ulteriori indicazioni sui tempi e le modalità di attuazione.

Il personale del Parco dei Monti Aurunci metterà a disposizione competenze tecniche e le attrezzature necessarie per portare avanti queste operazioni. Le autorità intendono gestire la presenza dei cinghiali per ridurre i rischi per la comunità.

Per maggiori informazioni, i cittadini possono visitare il sito ufficiale del Comune o seguire i canali social per eventuali aggiornamenti.