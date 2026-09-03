Latina, trasporto scolastico: servizio al via dal 15 settembre

Il Comune di Latina informa che il servizio di trasporto scolastico prenderà il via il 15 settembre. Questo servizio è stato progettato per garantire agli studenti un modo sicuro e organizzato per raggiungere le scuole.
Per ulteriori dettagli sulle modalità di attivazione e sui percorsi specifici, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Latina.
Le famiglie sono incoraggiate a rimanere aggiornate sulle informazioni relative al trasporto scolastico, poiché potrebbero subire modifiche in base alle necessità degli studenti e alle indicazioni dell’amministrazione comunale.
Per qualsiasi domanda o chiarimento, si consiglia di contattare direttamente gli uffici competenti del Comune.