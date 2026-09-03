Cisterna di Latina, Stadio Comunale Bartolani: decadenza concessione

L’Amministrazione comunale di Cisterna di Latina ha avviato il processo per la decadenza della concessione di gestione dello Stadio Comunale Bartolani, che era stata affidata al Latina Calcio.

Questa decisione scaturisce da un’istruttoria che ha evidenziato gravi inadempienze da parte del concessionario. Tra i problemi riscontrati, spicca il mancato pagamento del canone concessorio per diversi anni, oltre alla non intestazione della TARI, situazione che ha comportato un aggravio di spese per il Comune.

Il Sindaco Valentino Mantini ha sottolineato come l’amministrazione si sia trovata a dover gestire una situazione complessa, dovendo rispettare un piano di rientro dal debito stabilito dalla Corte dei Conti. Per questo motivo, sia lo stadio che la farmacia comunale sono stati messi a bando per la gestione.

Nonostante l’amministrazione avesse dato la possibilità al concessionario di presentare controdeduzioni, queste non sono state in grado di risolvere le contestazioni sollevate. Il Sindaco e l’amministrazione comunale hanno confermato il loro impegno a proteggere gli interessi della comunità, procedendo quindi con la risoluzione della convenzione e la riconsegna dell’impianto sportivo.