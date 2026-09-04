Cisterna di Latina, CIE: ripartono le aperture straordinarie dal 9 settembre 2026

Dal mercoledì 9 settembre 2026, tornano le aperture straordinarie pomeridiane per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE) riservate ai residenti di Cisterna di Latina, come annunciato dal Comune in un post ufficiale.

Le aperture si svolgeranno il 9 settembre, dalle ore 15 alle ore 17. Da oggi, 4 settembre, i cittadini possono prenotare un appuntamento pomeridiano attraverso la piattaforma Ministeriale, dove sono attualmente disponibili 50 posti. Dopo il 9 settembre, ci saranno ulteriori aperture settimanali fino a metà dicembre, in base alla disponibilità dei posti.

È importante precisare che queste aperture sono dedicate esclusivamente al rilascio della CIE. Non sarà possibile richiedere certificati o ottenere aggiornamenti sulle pratiche anagrafiche in questi orari.

Per chi desidera prenotare, è possibile ricevere assistenza presso il Punto di facilitazione digitale, situato in via Zanella, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 e nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle ore 15 alle ore 17.

I cittadini sono invitati a controllare regolarmente la piattaforma ministeriale per verificare le disponibilità. Durante la prenotazione, si consiglia di non caricare la fototessera sulla piattaforma e di non effettuare il pagamento anticipato. La fototessera dovrà essere consegnata direttamente allo sportello, dove si potrà effettuare il pagamento preferibilmente tramite POS.

Per accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni e ricevere comunicazioni importanti, è necessario fornire un numero di cellulare e un indirizzo e-mail personali.