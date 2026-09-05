Latina, Erasmo Cifra compie 100 anni: auguri dall’assessore

Erasmo Cifra festeggia un traguardo eccezionale: compie 100 anni. In questa occasione significativa, ha ricevuto gli auguri formali dall’amministrazione comunale di Latina, accompagnati da un messaggio dell’assessore Maurizio Galardo.

Un secolo di vita per Cifra è un risultato da festeggiare con entusiasmo. Tuttavia, il post non specifica dove si svolgerà la celebrazione, né quando si terrà l’evento.

Al momento, non ci sono informazioni su eventi o attività specifiche programmati per commemorare questa ricorrenza, e non è chiaro se la comunità potrà partecipare ad altre iniziative collegate. Pertanto, resta da vedere se verranno organizzati ulteriori eventi pubblici in onore di questo significativo compleanno.

Per maggiori dettagli, si consiglia di visitare il post ufficiale sul sito del Comune di Latina.