Latina, incontro gratuito sulla nutrizione e prevenzione il 14 settembre

Il Comune di Latina ha organizzato un incontro gratuito dedicato alla nutrizione e alla prevenzione. Questo evento si terrà lunedì 14 settembre, dalle 15:00 alle 19:30, presso la Farmacia Comunale di Latina.

I cittadini avranno la possibilità di effettuare diverse misurazioni gratuite. Sarà offerta la misurazione BIA per analizzare la composizione corporea, insieme a informazioni su diabete e patologie oncologiche. Inoltre, i farmacisti della struttura effettueranno la misurazione della glicemia e del colesterolo.

Questa è un’opportunità importante per acquisire consapevolezza riguardo al proprio stato di salute e ricevere consigli per adottare uno stile di vita più sano. Si raccomanda ai cittadini di prenotare il proprio appuntamento per assicurarsi di poter partecipare.

Per ulteriori dettagli e per effettuare la prenotazione, è possibile contattare direttamente la Farmacia Comunale.

In aggiunta, è possibile trovare ulteriori informazioni consultando il post ufficiale sul profilo Facebook del Comune di Latina.