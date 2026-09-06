Sabaudia, Rinnovo Gemellaggio: Cultura Europea a Ventotene

Si apre un nuovo capitolo del gemellaggio tra vari comuni e fondazioni a Ventotene, con l’intento di promuovere la cultura europea. I comuni che partecipano a questa iniziativa sono Valsavarenche (AO), Torre Pellice (TO), Sabaudia (LT) e Ventotene (LT), affiancati da diverse fondazioni che condividono la stessa visione.

Ieri, sull’isola di Ventotene, il gemellaggio è stato ufficialmente rinnovato. Questo accordo nasce per incentivare una maggiore cultura europea, facilitando la cooperazione tra le amministrazioni comunali e le fondazioni coinvolte, tra cui Emilie Chanoux, Centro Culturale Valdese e Istituto di studi federalisti europei Altiero Spinelli.

Le attività previste si concentreranno sulla condivisione e diffusione della cultura e dell’identità europea, con un focus particolare sulle nuove generazioni. Durante l’incontro, sono state anche discusse le future iniziative che coinvolgeranno gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il Comune di Sabaudia è fortemente impegnato in questo progetto, che mira a sensibilizzare i giovani su temi legati all’Europa federale e ai diritti dei cittadini, attraverso eventi e incontri dedicati.

Per ulteriori dettagli sull’iniziativa e per rimanere aggiornati, è possibile visitare il post ufficiale del Comune di Sabaudia sui social.