Latina, attivato servizio di Telemedicina: esami diagnostici disponibili

La Farmacia Comunale di Latina ha introdotto un servizio di Telemedicina che permette di effettuare esami diagnostici in modo rapido e sicuro, riducendo le attese. Come comunicato dal Comune, l’obiettivo è semplificare l’accesso alla salute per tutti i cittadini.

Tra gli esami disponibili ci sono:

ECG Cardiaco (Elettrocardiogramma), fondamentale per monitorare l’attività elettrica del cuore e identificare eventuali anomalie.

(Elettrocardiogramma), fondamentale per monitorare l’attività elettrica del cuore e identificare eventuali anomalie. Holter Pressorio , che permette di tenere sotto controllo la pressione arteriosa per 24 ore, offrendo un quadro dettagliato dei valori pressori.

, che permette di tenere sotto controllo la pressione arteriosa per 24 ore, offrendo un quadro dettagliato dei valori pressori. Holter Cardiaco, utile per registrare l’attività cardiaca per 24 ore o più, aiutando a rilevare aritmie e altre alterazioni del ritmo cardiaco.

I referti saranno redatti da specialisti esperti, garantendo un servizio di alta qualità e facilmente accessibile sul territorio.

Il servizio è attivo presso la Farmacia Comunale di Latina, situata in Viale John Fitzgerald Kennedy, 42. Per ulteriori dettagli, è possibile contattare direttamente la farmacia o visitare il post ufficiale sulla pagina Facebook del Comune di Latina.

Va notato che non sono state fornite informazioni specifiche riguardo alla data di avvio del servizio e ai professionisti coinvolti negli esami.