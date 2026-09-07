Priverno, Premio Camilla Città di Priverno: scadenza il 17 ottobre 2026

Il Premio Camilla Città di Priverno – Edizione Ordinaria è un’iniziativa annuale che premia sei donne particolarmente meritevoli in vari settori. Le candidature sono aperte fino al 17 ottobre 2026.

Le categorie per la candidatura comprendono: arte e cultura, volontariato e sport, comunicazione e giornalismo, istruzione e formazione, imprese e professioni, e politica e istituzioni. Questo premio rappresenta un’opportunità per mettere in luce e apprezzare il talento femminile presente nella nostra comunità.

Possono candidarsi tutte le donne che hanno compiuto 16 anni, senza limiti di età. Le partecipanti possono presentare la propria candidatura autonomamente oppure essere nominate da altri. Per maggiori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Priverno, dove si trovano avviso, regolamento e modulo di partecipazione.

Per accedere a tutte le informazioni necessarie, è disponibile questo link: Premio Camilla Città di Priverno 2026.

Il Comune di Priverno ha organizzato questa iniziativa per celebrare e riconoscere il ruolo delle donne nella società. È utile controllare il sito del Comune per eventuali aggiornamenti o cambiamenti alle informazioni già diffuse.