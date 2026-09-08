Latina, iniziativa per la Giornata della Fibrosi Cistica: accensione luce

In occasione della Giornata Mondiale della Fibrosi Cistica, il Comune di Latina si unisce all’iniziativa promossa dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica. Durante questo evento, l’orologio della Torre Civica sarà illuminato di blu.

Questo gesto ha lo scopo di accrescere la consapevolezza sulla fibrosi cistica e di esprimere la solidarietà della città nei confronti delle persone che convivono con questa malattia e delle loro famiglie.

Nonostante i dettagli sull’orario di accensione non siano stati comunicati, l’iniziativa ha un significato profondo per informare l’opinione pubblica riguardo a questa condizione.

Per ulteriori aggiornamenti e informazioni, è possibile consultare il post ufficiale sul profilo Facebook del Comune di Latina.