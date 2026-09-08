Gaeta, Natività di Maria: celebrazioni l’8 settembre a Conca

Il 8 settembre, la comunità di San Carlo Borromeo festeggia la Natività di Maria presso la Cappella di Conca e la R.S.A. ‘L’Orchidea’ a Conca.

La giornata prenderà il via alle 09:00 con una Celebrazione Eucaristica e la preghiera delle Lodi mattutine, seguita da una colazione comunitaria. Per il momento non sono stati forniti dettagli sul luogo e sulla modalità di partecipazione alla colazione.

Alle 18:30, si terrà una Solenne Celebrazione Eucaristica presso la R.S.A. ‘L’Orchidea’. Successivamente, alle 19:15, ci sarà una Solenne Processione con l’immagine di Maria Bambina, accompagnata dalla banda musicale ‘Dragonis’ della Città di Mondragone.

Il percorso della processione toccherà diversi punti, tra cui: L’Orchidea, via Conca, lungomare Caboto, via Cambridge, parco Belvedere, via Arno, e di nuovo via Conca, con la conclusione in Cappella, dove è previsto un omaggio musicale del soprano Raffaela Fraioli.

In segno di rispetto per due giovani della comunità tragicamente scomparsi in incidenti stradali, sono stati annullati sia la serata musicale che i fuochi d’artificio che erano stati programmati.