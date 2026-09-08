Cisterna di Latina, trasporto scolastico: domande per disabili

Il Comune di Cisterna di Latina annuncia l’apertura dei termini per la presentazione delle domande relative al trasporto scolastico. Questo servizio è dedicato agli studenti con disabilità che non possono muoversi in autonomia e risiedono nel comune. È rivolto a chi, nell’anno scolastico 2026/2027, frequenterà una scuola secondaria di secondo grado, sia statale che paritaria, o un percorso di istruzione e formazione professionale (IeFP).

L’iniziativa è pensata per tutelare il diritto allo studio e facilitare la frequenza scolastica, offrendo un supporto per gli spostamenti tra casa e scuola. Il Comune potrà organizzare direttamente il servizio di trasporto o fornire un contributo economico forfettario alle famiglie.

Per accedere al servizio, gli studenti devono essere residenti a Cisterna di Latina e possedere una certificazione di disabilità valida secondo la Legge 104/1992. Non è richiesta alcuna attestazione ISEE e il beneficio non dipende dalla situazione economica della famiglia.

Il contributo economico per le famiglie sarà calcolato sulla base di una spesa media di 0,50 euro per chilometro, con una distanza massima di 30 chilometri al giorno. L’importo potrà arrivare fino a un massimo di 3.000 euro per studente per l’intero anno scolastico, a seconda delle risorse disponibili.

Le domande devono essere compilate utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune e inviate entro le ore 12:00 del 12 settembre 2026 all’indirizzo PEC welfare@pec.comune.cisterna.latina.it. Per ulteriori informazioni e assistenza, è possibile contattare i Servizi Sociali del Comune ai numeri 0696834259 e 0696834315.