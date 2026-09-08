Sabaudia, inaugurata la Casa della Comunità: un nuovo servizio comunale

Questa mattina, a Sabaudia, è stata inaugurata la Casa della Comunità, alla presenza del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme ad altre autorità locali e regionali.

Tra i presenti c’erano anche il Prefetto di Latina, dottoressa Vittoria Ciaramella, gli assessori regionali Elen Palazzolo e Alessandro Calvi, il consigliere regionale Angelo Tripodi, e il direttore generale della ASL LT 2, Sabina Cenciarrelli. Hanno partecipato anche numerosi rappresentanti delle istituzioni civili, religiose e militari.

La Casa della Comunità rappresenta un passo significativo per offrire ai cittadini un servizio sanitario e medico-legale più moderni, in grado di rispondere alle esigenze del territorio. Questa nuova struttura è stata progettata per affrontare in modo più efficace le priorità e i bisogni della comunità.

Si spera che la Casa della Comunità possa operare a pieno regime, fornendo servizi utili a migliorare l’assistenza e il supporto per i cittadini di Sabaudia.

Per ulteriori informazioni sui servizi offerti, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Sabaudia o contattare direttamente l’ASL di Latina.