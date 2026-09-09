Latina, Servizio Civile Universale: consegnati attestati di merito

Il sindaco Matilde Celentano e l’assessore alle Politiche giovanili Andrea Chiarato hanno recentemente premiato 67 ragazzi che hanno partecipato al Servizio Civile Universale presso il Comune di Latina per l’annualità 2025-2026.

Durante la cerimonia è stata messa in evidenza l’importanza del contributo dei giovani alla comunità, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulla data e sul luogo in cui si è tenuto l’evento.

Attualmente, non ci sono ulteriori informazioni sui ragazzi premiati, come la loro età o da dove provengono. Per chi desidera ulteriori dettagli, è possibile visitare il post ufficiale sul sito del Comune.

Per rimanere aggiornati sulle attività e le iniziative del Comune di Latina, si consiglia di consultare il sito ufficiale.