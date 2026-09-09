Gaeta, Laboratorio teatrale: attività per ragazzi a Santo Stefano

Presso la Parrocchia Santo Stefano, si svolgerà un Laboratorio teatrale per ragazzi e ragazze, parte del progetto Oratorio dei Laboratori. Questa attività educativa e ricreativa è stata pensata per avvicinare i giovani al mondo del teatro, incoraggiando la loro curiosità e creatività.

Il laboratorio ha l’obiettivo di far emergere il desiderio di esprimersi e recitare, creando un ambiente accogliente in cui i partecipanti possono affinare le loro abilità, grazie al supporto di educatori esperti. Il valore del teatro giovanile come risorsa educativa è riconosciuto da molti professionisti, tra cui Don Bosco, che sottolineava l’importanza di utilizzare il teatro come strumento di crescita personale e sociale.

Per il momento, non sono state fornite informazioni dettagliate su data e ora dell’evento, né sui partecipanti e le modalità di iscrizione. È consigliabile rimanere aggiornati per ricevere ulteriori dettagli su questa iniziativa che promette di essere coinvolgente e formativa.