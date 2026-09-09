Latina, consiglio comunale: inizio della diretta streaming

Latina ha dato il via al consiglio comunale, come comunicato in un post ufficiale del Comune. Questo incontro rappresenta un’importante occasione per i cittadini di essere informati sulle decisioni che riguardano la loro città.

Al momento, però, non sono stati forniti dettagli specifici su data e ora dell’incontro, né sono state rese note le informazioni sui partecipanti o sulla location in cui si svolgerà il consiglio.

Chi desidera seguire l’andamento del consiglio ha la possibilità di farlo in diretta streaming, accedendo al link ufficiale: latina.consiglicloud.it/home.

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità, è consigliato controllare regolarmente i canali ufficiali del Comune di Latina, dove vengono pubblicate informazioni importanti per la comunità.