Cisterna di Latina, stadio Bartolani: incontro con le società sportive

Il Sindaco di Cisterna di Latina, Valentino Mantini, ha recentemente incontrato i rappresentanti delle società sportive locali per discutere la gestione dello stadio Bartolani. All’incontro erano presenti anche gli assessori Gaetana Capasso, Maria Innamorato e Andrea Santilli, insieme a Simone Caiazza del Cisterna Calcio e Michele Cordi del Pro Cisterna.

Durante la riunione, il Sindaco ha fornito aggiornamenti sulla situazione degli impianti sportivi comunali, in seguito all’avvio della procedura di decadenza della concessione di gestione dello stadio al Latina Calcio. Questa azione è stata intrapresa a causa di verifiche sugli oneri ancora da saldare e si concluderà il 2 ottobre.

Il Sindaco ha sottolineato l’importanza di garantire una gestione sostenibile dello stadio per evitare che il suo mantenimento comporti costi aggiuntivi per i cittadini. Ha anche rilevato come la situazione sportiva della città sia cambiata rispetto a quattro anni fa, quando né il Cisterna Calcio né il Pro Cisterna erano attivi.

In aggiunta, è stato comunicato che tra gli impianti sportivi disponibili per le società locali ci sarà anche la struttura di San Valentino, che attualmente è in fase di ristrutturazione.

Il Sindaco ha ringraziato i rappresentanti delle società per la loro disponibilità al dialogo, con l’intento di valorizzare gli impianti sportivi e promuovere i valori dello sport, in particolare per i bambini e ragazzi della comunità.